Wendell: «Quero ser campeão mais uma vez»

Mais de dois meses depois, Wendell voltou à titularidade na equipa do FC Porto, tendo contribuído para a vitória, por 1-0, frente ao Chaves. O brasileiro destacou a importância de vencer no fecho do ano civil, mas mais importante do que isso é entrar em 2024 novamente a ganhar para alcançar os objetivos no final da época."Vencer é sempre importante. Sabemos que todos os jogos do campeonato são difíceis e sabíamos das dificuldades que teríamos neste jogo, mas graças a Deus que conseguimos vencer e esperamos continuar assim em 2024, sempre a vencer, para chegarmos ao final e sermos campeões", realçou o lateral-esquerdo, de 30 anos, em declarações ao Porto Canal, vincando que a sua grande prioridade é conquistar mais um campeonato."Espero que a gente continue a vencer, quero ser campeão mais uma vez. Espero que até ao final possamos dar tudo para que possamos ganhar sempre, sermos campeões, a expectativa é ganhar todos os títulos", referiu o defesa.Sobre o jogo frente ao Chaves, Wendell assumiu que a equipa não foi eficaz na concretização, preferindo destacar a importância da vitória."Jogámos bem, entrámos bem no jogo, conseguimos controlar o encontro, colocámos no relvado aquilo que tínhamos trabalhado durante a semana, tivemos oportunidades para marcar, mas o golo não saía. Na segunda parte conseguimos marcar e saímos com a vitória, que foi o mais importante", rematou o lateral dos dragões.