Wendell regressa ao boletim clínico do FC Porto

Wendell integrou esta sexta-feira o boletim clínico do FC Porto, anunciaram os vicecampeões nacionais, sem detalharem a lesão sofrida pelo brasileiro durante o êxito na visita ao Antuérpia (4-1), da Liga dos Campeões.

O defesa esquerdo foi substituído aos 44 minutos desse encontro da terceira jornada do Grupo H, que se realizou na quarta-feira, dando lugar ao compatriota Evanilson, cujo hat trick viria a encaminhar na segunda parte a vitória com reviravolta dos azuis e brancos.

Wendell está de regresso ao boletim clínico, do qual tinha saído na véspera do duelo em Antuérpia, após ter contraído uma inflamação no tendão de Aquiles esquerdo e falhado a vitória ante o Vilar de Perdizes (2-0), em Chaves, da terceira ronda da Taça de Portugal.

Iván Marcano, Zaidu, Iván Jaime e Gabriel Veron, todos por lesão, também continuam a desfalcar o FC Porto, que tinha voltado da Bélgica na quinta-feira e começou a preparar a visita ao Vizela, da nona jornada da Liga Betclic, agendada para domingo, às 20:30.

Os vicecampeões nacionais retomarão os trabalhos no sábado, às 10:30, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, com o treinador Sérgio Conceição a projetar o próximo duelo do campeonato em conferência de imprensa a partir das 12:00.

O FC Porto ocupa o terceiro lugar da Liga Betclic ao fim de oito jornadas, com 19 pontos, a três do líder isolado Sporting e dois abaixo do campeão nacional Benfica, segundo colocado.