Zaidu e João Mário saíram com queixas

Zaidu e João Mário não chegaram ao fim da partida de ontem, em virtude de queixas físicas. A primeira dor de cabeça surgiu com o lateral-esquerdo, que não voltou do intervalo depois de acabar a primeira parte com problemas na perna esquerda, enquanto o defesa-direito sentiu dificuldades aos 73 minutos, sendo rendido pelo estreante Jorge Sánchez.No final, Sérgio Conceição explicou os dois casos. "O João Mário foi apenas cansaço. O Zaidu não, teve um problema que parece muscular. Vamos reavaliar. Entendi que não havia condições para voltar. Não me parece algo grave", disse o técnico.