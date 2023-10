Central Zé Pedro continua a trabalhar com o plantel principal

O plantel do FC Porto regressou aos treinos na manhã desta quinta-feira, no Olival, poucas horas após a derrota frente ao Barcelona, para a Champions. Com as baterias apontadas já para a receção ao Portimonense, a contar para o campeonato, Sérgio Conceição voltou a contar com o central Zé Pedro, da equipa B.

Fora das contas do técnico permanecem Pepe, Marcano, Zaidu e Veron, todos em tratamento às respetivas lesões.

O grupo reúne-se novamente amanhã, no Olival, às 10h30, para mais um treino.