Zé Pedro e o galardão de defesa do mês da 2.ª Liga: «Significa que muitas coisas estão a ser bem feitas»

Eleito o melhor defesa da Liga Sabseg durante os meses de outubro e novembro, Zé Pedro, do FC Porto B, recebeu o respetivo galardão esta sexta-feira. Em declarações aos meios da Liga, o central, que tem alternado entre a equipa B e o plantel principal dos dragões nos últimos meses, não escondeu a satisfação pelo momento que vive na carreira."É o reconhecimento do trabalho e significa que muitas coisas estão a ser bem feitas. Há-que continuar sempre a melhorar para que mais prémios destes possam acontecer no futuro", afirmou o jogador, de 26 anos, sem menosprezar a importância do coletivo: "É a recompensa de todo o trabalho desenvolvido durante a semana e que depois é colocado em prática no jogo, mas quero salvaguardar que este não é um trabalho individual. Sem a ajuda de toda a equipa, com certeza eu não estaria aqui. Quero agradecer muito aos meus colegas por darem tudo no jogo. Felizmente ganhei eu este prémio, mas que possamos ficar com prémios para mais elementos da nossa equipa."No período em análise, Zé Pedro participou a tempo inteiro em três jornadas da 2.ª Liga, com a equipa B do FC Porto a somar duas vitórias e uma derrota.