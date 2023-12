Zé Pedro eleito melhor defesa de outubro/novembro na 2.ª Liga

Zé Pedro foi elevado à equipa principal do FC Porto devido às lesões e aos castigos que condicionaram o centro da defesa da equipa de Sérgio Conceição, mas continuou em ação na equipa B dos dragões. Agora, foi eleito melhor defesa de outubro/novembro na 2.ª Liga.O defesa-central, de 26 anos, recebeu 13,89 por cento dos votos dos treinadores principais da prova. Igual registo teve Paulo Henrique, do Santa Clara, mas Zé Pedro beneficia do facto de ter menos minutos de utilização (292’) do que o defesa dos açorianos. Clayton, do AVS SAD fechou o pódio, com 9,03 por cento das preferências.No período em análise, Zé Pedro participou a tempo inteiro em três jornadas da 2.ª Liga, com a equipa B do FC Porto a somar duas vitórias e uma derrota.