Gil Vicente arranque temporada 2023/24 com exames médicos e um só reforço

O Gil Vicente começou segunda-feira a preparação da nova temporada da Liga Bwin, com um dia reservado a exames médicos, que se estende esta terça-feira, tendo, para já, apenas um reforço garantido para 2023/24.

Trata-se do guarda-redes brasileiro Vinícius Dias, de 26 anos, ex-Volta Redonda, do Brasil, que participou neste dia inaugural de exames, e marcará presença quarta-feira no início dos treinos no relvado, orientados pelo novo técnico Vítor Campelos, que tem trabalhado na constituição do plantel para a nova época.

Além do guardião brasileiro, e da continuidade, em definitivo, do defesa direito Zé Carlos, que nas duas últimas duas épocas esteve em Barcelos emprestado pelo Sporting de Braga, os 'galos' ainda não colmataram as oito saídas do plantel já confirmadas.

O defesa Adrián Marín e o médio Vítor Carvalho rumaram para os 'vizinhos' do Sporting de Braga, e os emprestados Tomás Araújo (Benfica), Carraça (FC Porto) e Kevin Medina (Málaga, de Espanha) regressaram aos seus clubes de origem.

Em final de contrato, o médio georgiano Giorgi Aburjania deixou o Gil Vicente para rumar ao futebol turco, sendo oficializado hoje no Hatayspor, enquanto o defesa Henrique Gomes e o avançado Bilel ainda procuram clube.

O avançado espanhol Fran Navarro, melhor marcador do Gil Vicente nas duas últimas épocas, e com contrato até 2024, foi dado como estando de saída do emblema barcelense, pelo técnico Vítor Campelos, mas até ao momento ainda não foi oficializado num novo clube.

O Gil Vicente ainda não anunciou se vai realizar um período de estágio nesta pré-temporada, nem tão pouco se terá jogos de preparação neste período.

Certo é que o primeiro jogo oficial dos minhotos acontece a 22 ou 23 de julho, na primeira fase da Taça da Liga, com uma deslocação ao reduto da UD Oliveirense, que milita na II Liga.

Plantel provisório para 2023/24

- Guarda-redes: Andrew, Vinícius Dias (ex-Volta Redonda), Brian Araújo e Kritciuk.

- Defesas: Zé Carlos (ex-Sporting de Braga), Né Lopes, Rúben Fernandes, Gabriel Pereira e Lucas Barros.

-Médios: Roan Wilson, Fujomoto, André Simões e Pedro Tiba-

- Avançados: Boselli, Murilo, Laurindo Depú, Marlon Douglas, Ali Alipour e Fran Navaro.

Saídas: Adrián Marín e Vítor Carvalho (Sporting de Braga), Tomás Araújo (Benfica), Carraça (FC Porto) e Kevin Medina (Málaga, de Espanha), Aburjania (Hatayspor, Turquia), Bilel (sem clube) e Henrique Gomes (sem clube)