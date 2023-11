Alipour jogou pelos sub-23 do Gil Vicente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Gil Vicente venceu o Torreense (4-2), em jogo a contar para a Liga Revelação. Contudo, a grande figura do jogo foi Ali Alipour, avançado que recuperou recentemente de uma lesão no tendão de Aquiles e que contabilizou os primeiros minutos oficiais pelos gilistas após nove meses parado.A formação de Barcelos estava a perder por 1-2 aos 63 minutos quando o internacional iraniano entrou em campo. Dois golos de Miro e um de Alpoim, tudo nos descontos finais, serviram para dar os três pontos aos galos.Recorde-se que Alipour não jogava desde fevereiro deste ano, na vitória do Gil Vicente em Famalicão, onde saiu lesionado aos 16 minutos.