Alipour: «O regresso está muito perto»

O iraniano Ali Alipour, avançado de 28 anos que se encontra a cumprir a segunda temporada em Barcelos, sofreu uma rotura de ligamentos há nove meses, pelo que ainda não jogou na presente temporada, mas já se encontra na reta final da recuperação e ansioso por voltar a jogar pelo Gil Vicente."Tenho o gosto de anunciar a todos vocês que, pela primeira vez desde aquela terrível lesão, treinei no relvado", anunciou Alipour, sem esconder a emoção do momento: "Não consigo expressar ou colocar em palavras o que estou a sentir agora. Voltar ao campo, sentir o cheiro da relva, o som dos pontapés na bola… Senti muita falta disto. Foi um processo muito longo, com altos e baixos e algumas lágrimas. Porém, tive a sorte de ter pessoas boas ao meu redor, que me ajudaram, que me mostraram o caminho que eu tinha que seguir e, mais importante, que nunca me deixaram perder a esperança. Durante estes nove meses treinei o máximo que pude. Treinei o meu corpo, a minha mente, a minha alma e agora sinto que estou mais preparado do que nunca para ajudar a equipa a atingir todos os objetivos traçados para esta temporada e fazer com que os adeptos se sintam orgulhosos da nossa equipa. Há muitas histórias para escrever e o meu regresso está muito perto de acontecer ".