Alipour voltou a marcar mais de um ano depois

O avançado Alipour quebrou o jejum de mais de um ano sem fazer golos na deslocação ao Estoril. Momento especial para o iraniano, em função do calvário de nove meses de recuperação devido a uma lesão no tendão de Aquiles do pé esquerdo, cuja emoção o ponta-de-lança fez questão de partilhar com Vítor Campelos, ao correr até ao banco de suplentes para dar um efusivo abraço ao treinador.Reação espontânea em gesto de agradecimento por toda a confiança que o responsável técnico lhe endereçou durante os períodos mais difíceis da sua recuperação. Recorde-se que Alipour, que só regressou à competição em dezembro, lesionou-se frente ao Famalicão em fevereiro de 2023, mas já não fazia o gosto ao pé desde o triunfo frente ao V. Guimarães, em janeiro da época passada.