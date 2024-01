Andrew abdica da seleção brasileira sub-23

O guardião Andrew, de 22 anos, foi um 23 jogadores convocados pelo seleccionador Ramon Menezes para representar os sub-23 do Brasil no Torneio Pré-Olímpico que se vai disputar na Venezuela entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro, mas o jogador gilista vai solicitar a dispensa deste compromisso internacional de modo a concentrar-se em exclusivo no plano desportivo dos minhotos.O guarda-redes fez parte da equipa sub-23 do Brasil que recentemente conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Mérito que o levou a assumir "a concretização de um sonho de menino".Contudo, Andrew também reconhece a projecção que o Gil Vicente lhe permitiu arrecadar no patamar internacional, bem como a importância do seu papel no patamar de estabilidade que a formação de Barcelos pretende alcançar na Liga Betclic.Neste contexto, a ida à selecção implicaria, no mínimo, que Andrew estaria fora das opções do técnico Vítor Campelos nos próximos sete jogos oficiais, uma vez que teria de seguir viagem de imediato para integrar o estágio dos sub-23 e já nem faria parte da estratégia para a deslocação a Faro, agendada para sábado.Não foi de ânimo leve que Andrew decidiu abdicar de representar o conjunto canarinho nos próximos compromissos oficiais, mas a conjugação de interesses desportivos dos gilistas não só pesou mais, como também gerou consenso junto das pessoas que lhe são mais próximas, de modo que o guarda-redes disponibilizou-se de imediato para permanecer em Portugal nesta fase crucial da época para retribuir a confiança que o Gil Vicente lhe continua a endereçar.