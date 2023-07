Andrew e um novo papel no Gil Vicente: «Vejo que me tornei uma referência para quem chega»

Um dos grandes destaques do Gil Vicente na última época, o guarda-redes Andrew fez, esta quinta-feira, uma análise à forma como decorre a pré-temporada dos minhotos. Definiu como "dura" a preparação da equipa e revelou que o plantel está "a sofrer bastante, superando as adversidades todos os dias para poder evoluir". "Na pré-época estamos a trabalhar forte para chegarmos bem à Liga", disse, em declarações aos meios do clube.O guardião aproveitou para, assim como Murilo, sublinhar a importância de acolher os novos jogadores. Neste caso, o guarda-redes falou sobre "passar experiência" depois de dois anos completos nos galos. "Vejo que me tornei uma referência para os jogadores que cá chegam. Isso é muito importante. Poder passar essa experiência do meu terceiro ano aqui e eles poderem ver a minha idade e a quantidade de jogos que tenho e acreditarem que é sempre possível", afirmou o ex-guardião do Botafogo.Mesmo aos 22 anos, Andrew demonstra ser um dos responsáveis por ajudar os mais novos no Gil Vicente. Na última época, o brasileiro fez 28 jogos e foi importante para assegurar a permanência do clube na 1.ª Liga. Os galos continuam em estágio em Arcos de Valdevez até este sábado e têm a estreia oficial na época no dia 22 de julho, contra a UD Oliveirense, na Allianz Cup.M.M.