Andrew Silva na seleção sub-23 do Brasil: «Estou muito feliz com este momento»

Em estágio com a seleção de sub-23 do Brasil e com vista a disputar os próximos jogos Pan-Americanos, o guarda-redes do Gil Vicente, Andrew Silva, deixou uma mensagem de satisfação e "orgulho" pelo momento que atravessa."Muito obrigado pelas mensagens positivas e pelo apoio de sempre. Estou muito feliz com este momento, para mim é um motivo de orgulho e acredito que também o seja para todos os gilistas e para o clube", partilhou nas stories do Instagram nas quais o internacional, de 22 anos, agradece pela sua recente convocatória. "Se fosse a agradecer a todas as pessoas envolvidas, estaria aqui imenso tempo, foi muita gente".A competição dos Pan-Americanos, no Chile, irá prolongar-se até 5 de novembro, e o guardião gilista não esquece o desfalque que fará à equipa de Vítor Campelos durante três partidas, diante de Belenenses, Sp. Braga e Famalicão, respetivamente."Quero agradecer o entendimento, porque sei que falharei três jogos, mas estarei a apoiar a equipa com uma mensagem positiva e sei que vamos atrás dessas três vitórias que precisamos de trazer", conclui Andrew Silva, que tem a companhia e competição dos guarda-redes Matheus Donelli, do Corinthians e Mycael, do Athletico Paranaense, na canarinha.