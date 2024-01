As eleições e as transferências: o que Vítor Campelos deixa fora do balneário do Gil Vicente

Vítor Campelos admitiu que espera um V. Guimarães forte e ambicioso e, nesse sentido, frisou que a sua concentração está toda na partida de domingo, apesar de existir ruído à volta do emblema de Barcelos, como as eleições e as novas contratações.O técnico, de 48 anos, destacou o valor do plantel e reiterou o plano de "potenciar os jogadores" que estão no clube, apesar de Jonathan Buatu ter sido anunciado como novo reforço dos galos Afonso Moreira estar próximo de ser o próximo elemento a entrar no grupo."Estou focado no jogo de amanhã e em motivar os jogadores que temos. Esse é o meu trabalho, potenciar os elementos que temos, tirar o melhor deles. Nesta altura não quero sequer falar nas transferências ou entradas. Como tenho dito, os jogadores têm de estar confiantes e acreditam no trabalho que está a ser feito. Queremos fazer uma boa segunda volta, se possível melhor do que a primeira", reforçou Vítor Campelos, apesar de admitir que o seu grupo está ciente das eleições marcadas para 7 de fevereiro: "Neste momento, os jogadores só estão focados no nosso trabalho, mas digamos que não estamos indiferentes ao que se está a passar no clube".Mesmo assim, o treinador gilista voltou a reforçar a concentração: "Neste momento só estão preocupados em treinar bem e preparar a partida da melhor forma. As eleições não entram nesta situação", concluiu.