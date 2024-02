Avelino Dias da Silva sublinhou objetivos: «Estabilizar a equipa na 1.ª Liga com pretensões a patamares diferentes»

Avelino Dias da Silva deu uma entrevista à Rádio Barcelos, esta terça-feira, onde abordou vários assuntos da atualidade do Gil Vicente e ainda equacionou alguns planos para o futuro como o novo presidente gilista.Desta forma, o novo líder dos barcelenses, que assumiu o mandato dia 1 de fevereiro, vincou a "grande ambição" de trazer mais sócios e fãs para a "família gilista"."Cada pessoa conta, as pessoas precisam de perceber que é isso que sinto. É muito fácil ser sócio do Gil Vicente e eu tenho a esperança que as pessoas se envolvam na vida do clube. Quando digo que é fácil, é acessível. Se as pessoas não quiserem comprar cadeira, 5 euros por mês é a cota do Gil Vicente, que dá acesso a bilhetes mais baratos. Acho que se as pessoas perceberem que são importantes no Gil Vicente, vamos conseguir ter mais gente no estádio", atirou o presidente, de 68 anos, salientando a importância de passar a "cultura gilista" aos adeptos mais jovens e potenciar as camadas jovens: "Todos sabemos que a formação precisa de condições. Temos a grande ambição de construir uma academia e vamos fazer de tudo para o conseguir. Queremos colocar pessoas com responsabilidade nos cargos, com formação e preparação para liderar este processo que é importantíssimo. Não vamos fechar a porta a ninguém, mas a preferência será por jovens de Barcelos".Ainda sobre a formação do Gil Vicente, Avelino Dias da Silva acredita que têm sido feitos "autênticos milagres" e voltou a abordar o assunto da nova academia: "É muito difícil conciliar todos os escalões e têm feito um trabalho muito meritório. Mas o nosso grande objetivo é conseguir uma academia para as condições melhorarem e darem até outra rentabilidade. Estava a trabalhar para isso antes de ser eleito. Temos algumas perspetivas, mas não posso adiantar mais nada", disse em relação a prazos e localidades para a obra."Se conseguirmos estabilizar uma equipa forte e equilibrada que ganhe a maioria dos jogos, os adeptos aderem com mais facilidade. Estamos a trabalhar no sentido de uma equipa competitiva. Não temos outra forma de trabalhar. Claro que, todos nós sabemos, numa equipa de futebol precisamos de uma pontinha de sorte. Estamos a trabalhar para termos um clube mais forte, vamos fazê-lo com toda a ambição. Estabilizar a equipa na 1ª Liga com pretensões a patamares diferentes. Agora, estabilizar com cuidado e muito carinho" revelou o presidente, feliz pela "última vitória", com o Estoril.Entre elogios às "empresas barceleneses" e a "aposta forte e ganha" que é o futebol feminino e os sub-23, Avelino Dias da Silva foi questionado sobre a situação do 'Caso Mateus', com o presidente a frisar que "é uma situação em 'banho-maria'"."Estamos na expectativa e sabemos que será resolvido um dia. Não o fazemos de forma agressiva, com manifestações. Não foi a postura do presidente anterior e não é a minha postura. Faremo-lo sim de forma civilizada e achamos vergonhoso passar tanto tempo para ser resolvido. O presidente anterior não aceitou uma indemnização ridícula, porque os interesses do Gil Vicente estarão sempre à nossa frente", disse Avelino Dias da Silva, adicionando que a indemnização "seria uma grande ajuda" para a estabilidade financeira do emblema de Barcelos.Aliás, Avelino Dias da Silva estará disponível, tal como adiantou na sua candidatura à presidência, para receber todos os sócios e adeptos com dúvidas ou sugestões a cada quarta-feira da semana, como irá acontecer nesta. "Estarei sempre de coração aberto, sempre com respeito, rigor e exigência. Espero que as pessoas entendam isso e tenham confiança no nosso trabalho, sempre com orgulho. Nós queremos ser um clube aberto a todos e todos contam. Pode haver problemas de jogos, mas vou tentar estar sempre uma hora por semana para tentar ouvir as pessoas. Estarei sempre disponível, seja qual for a dificuldade. As pessoas irão sempre ter uma resposta", resumiu.