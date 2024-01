Buatu oficial até 2026

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gil Vicente Futebol Clube (@gilvicente.fc)

O Gil Vicente oficializou a contratação de Jonathan Buatu, central de 30 anos que encontra-se na CAN ao serviço da seleção de Angola.O defesa, que em Portugal já representou o Rio Ave em 2018/19 e posteriormente esteve no Aves por empréstimo dos vilacondenses, encontrava-se a jogar nos franceses do Valenciennes e rubricou um vínculo válido até 2026 com o conjunto de Barcelos.