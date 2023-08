Félix Correia ao trabalho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Félix Correia não tem tempo a perder e já trabalha em Barcelos às ordens do treinador Vítor Campelos. O extremo lisboeta, de 22 anos e emprestado pela Juventus, estreou-se ontem nos treinos do Gil Vicente, onde teve o primeiro contacto com os colegas, tendo sido visível a sua boa disposição, a julgar pelas imagens partilhadas pelo clube nas redes sociais.





A mira de Félix Correia aponta à estreia de galo ao peito. O próximo jogo dos minhotos será frente ao Benfica, este sábado à noite, mas é pouco provável que venha a ser utilizado por Vítor Campelos na receção aos campeões nacionais.

Entretanto, Murilo, Alipour e Roan Wilson continuam a trabalhar na recuperação das suas lesões. O trio, de acordo com um apontamento do clube nas redes sociais, está “cada vez mais perto de voltar à ação”.