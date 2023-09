Félix Correia: «Faltava-nos esta vitória»

Félix Correia estreou-se a titular pelo Gil Vicente em grande estilo, marcando um golo. "Sabíamos da importância deste jogo, porque faltava-nos esta vitória", referiu o extremo à Sport TV, reforçando a ideia da importância do triunfo: "Ninguém gosta de perder, nós também não. Trabalhar com vitórias é muito melhor do que com derrotas e trabalhamos todos os dias para isto", acrescentou.

Por sua vez, o central Pedro Álvaro lamentou a 1ª parte do Estoril. "Entrámos muito mal, o 3-0 custou-nos muito caro. Ao intervalo corrigimos, a equipa tentou acreditar e fizemos o golo. Estávamos por cima e voltámos a acreditar, mas sofremos outro golo e ficou mais difícil", resumiu, prosseguindo: "Temos um novo treinador, muitos jogadores novos e as ideias ainda estão a ser assimiladas."