Félix Correia motivado na chegada ao Gil Vicente: «Nunca me vão ver desistir»

Félix Correia foi apresentado como reforço do Gil Vicente, esta terça-feira, e nas primeiras declarações como jogador dos galos prometeu ir à luta por um lugar. Simultaneamente, o extremo, de 22 anos, explicou a escolha pelo emblema de Barcelos."A margem de progressão do Gil com os jovens. Nos íltimos 4 anos tem estado bem, chegou à Europa. Queria continuar em Portugal mais um ano, estive em Portugal nos últimos 4 ou 5 meses e quis continuar.""Foi bom ter passado em muitos países e apanhar bons jogadores. Ganhei experiência e mesmo sendo jovem tenho experiencia por ter jogado com algumas pessoas. Acho que foi bom na aprendizagem.""Tenho o feeling e estou motivado. Quero mais e exijo mais de mais para estar sempre no topo. Quero chegar ao topo.""Vou sempre dar o máximo, nunca me vão ver a desistir ou ser polémico. Vou estar sempre a lutar, sempre fui assim e sou uma pessoa tranquila."