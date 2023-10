Fujimoto espreita a Taça de Portugal

Kanya Fujimoto, médio ofensivo do Gil Vicente, já não entra no onze de Vítor Campelos desde a 4ª jornada do campeonato, com o Vizela, pelo que pode beneficiar da rotatividade no encontro com o Belenenses, para a Taça de Portugal, onde o técnico poderá alterar o trio do meio-campo (Domínguez, Martim Neto e Pedro Tiba), que tem jogado junto há quatro partidas consecutivas.





: J.A.