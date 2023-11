Gil Vicente assistiu a ação de formação sobre manipulação de resultados

A manhã de hoje ficou assinalada por uma Ação de Formação sobre Match-Fixing levada a cabo pela Federação Portuguesa de Futebol.#UnidosPelaLenda pic.twitter.com/XuyhcgwEl7 — Gil Vicente Futebol Clube (@GilVicente_fc) November 16, 2023

Vários membros do Gil Vicente, incluindo plantel, equipa técnica e agentes desportivos com ligações ao clube estiveram presentes numa ação de formação que decorreu, na manhã desta quinta-feira, no sentido de alertar para o problema de 'Match-Fixing', ou manipulação de resultados, cada vez mais recorrente no desporto-rei.A ação, promovida pela Federação Portuguesa de Futebol, vem na sequência de vários casos de manipulação de resultados e corrupção recorrente das apostas desportivas como, por exemplo, o caso dos jogadores da seleção italiana Sandro Tonali, Zaniolo ou Faglioli."O plantel, equipa técnica e todos os agentes desportivos associados ao Gil Vicente FC tiveram a oportunidade de ficar a conhecer a fundo os riscos da manipulação de resultados e as repercussões legais que tais ações podem ter na vida de cada um", pode ler-se na publicação dos gilistas nas redes sociais.