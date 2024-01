Gil Vicente distinguido com certificado de Entidade Formadora de futebol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Gil Vicente foi distinguido, este sábado, com o certificado que reconhece o clube como Entidade Formadora, através da Federação Portuguesa de Futebol.O certificado, recebido por membros da direção do emblema gilista, foi entregue no intervalo da receção ao Boavista (1-0) , altura em que também subiram ao relvado todos os escalões de formação dos galos, incluindo a equipa sub-23, que milita na Liga Revelação.