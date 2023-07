Gil Vicente oficializa contratação de Kiko Vilas Boas

O Gil Vicente confirmou esta terça-feira a contratação do lateral-esquerdo Kiko Vilas Boas, validando a informação adiantada porem tempo oportuno. O jogador, de 23 anos, assinou por três temporadas.Nas primeiras declarações aos meios do clube, o esquerdino, que brilhou na época passada ao serviço da Sanjoanense, na Liga 3, não escondeu a satisfação por regressar aos gilistas, clube onde terminou a finalização e fez a sua estreia como sénior. "É um motivo de enorme orgulho, já que eu tinha o objetivo de chegar a 1.ª Liga e poder consegui-lo através do clube da minha terra é sem dúvida um sentimento de enorme felicidade", referiu.Focado em "ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos", o jovem não perdeu a oportunidade de apelar ao apoio dos adeptos: "Com eles a equipa é certamente mais forte."Kiko Vilas Boas é o segundo reforço apresentado pelo Gil Vicente, depois do guarda-redes Vinícius Dias, proveniente do Volta Redonda, do Brasil.