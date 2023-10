Gil Vicente perde em particular com U. Leiria

O Gil Vicente perdeu (1-0) com a U. Leiria num particular realizado esta sexta-feira.Kanya Fujimoto criou as oportunidades mais perigosas dos gilistas, chegando mesmo a falhar um penálti, na partida que decorreu em Vila Chã, com um remate à base do poste. Já nos últimos cinco minutos de jogo o avançado João Resende marcou para a equipa da Liga Sabseg e resolveu o resultado.De notar o regresso de Felipe Silva à competição. O defesa central dos Galos chegou esta temporada do Avaí, no Brasil, mas estava a cabo com uma lesão desde o início da temporada e ainda não tinha jogado com os restantes elementos. Está agora disponível para o treinador Vítor Campelos.O Gil Vicente defronta o Belenenses para a Taça de Portugal, no próximo dia 22 de outubro.