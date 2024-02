Gil Vicente procura calçar as 'meias' da Taça de Portugal pela 3.ª vez

O triunfo do Gil Vicente sobre o V. Guimarães, há pouco mais de uma semana, servirá de motivação para os galos no sentido de tentarem repetir a proeza no D. Afonso Henriques, esta quinta-feira. É que, a concretizar-se uma nova vitória, os gilistas atingirão as meias-finais da Taça de Portugal apenas pela 3.ª vez na sua história, depois das épocas 1976/77 e 2015/16.

O encontro com o Benfica, no último domingo, permitiu a estreia de Afonso Moreira de galo ao peito, sendo que agora, no duelo da Taça de Portugal, é o lateral Kazu a espreitar uma possível estreia. O plantel comandado por Vítor Campelos treinou durante a tarde de ontem, sendo que ainda não há garantias de que o central Buatu possa chegar a tempo do duelo da prova rainha, após a eliminação de Angola na CAN.