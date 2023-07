Gil Vicente renova com Rúben Fernandes até 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Gil Vicente, da Liga Bwin, anunciou este sábado a renovação de contrato com o defesa Rúben Fernandes, que assinou um novo vínculo válido até 2024.

O experiente capitão de equipa barcelense, de 37 anos, vai assim cumprir a quinta temporada no clube, onde na época passada participou em 34 jogos.

"É uma grande alegria ver que gostam de mim e continuam a apostar nas minhas capacidades, apesar da minha idade. É um prazer continuar a fazer história no Gil Vicente", disse o defesa central, numa declaração divulgada pelo emblema.

Rúben Fernandes, que nas últimas quatro temporadas alinhou em 139 jogos, e tem em mente chegar à marca das 150 partidas, vai manter-se em Barcelos até 2024, partilhando a expectativa da equipa "fazer mais uma boa época e continuar a sua afirmação na 1.ª Liga".

Além do defesa central, o Gil Vicente já tinha confirmado a continuidade do lateral direito Zé Carlos, que depois de época e meia no clube cedido pelo Sp. Braga, assinou em definitivo, por três temporadas.

Em sentido inverso, o médio Vítor Carvalho e o defesa esquerdo Adrian Marin deixaram os 'galos' e rumaram para o vizinho emblema bracarense.