Gil Vicente tenta segurar o guarda-redes Andrew em janeiro

Apesar de figurar na lista de convocados para a seleção sub-23 do Brasil que vai disputar o Torneio Pré-Olímpico, que decorrerá entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro, na Venezuela, ainda não é certo que Andrew se venha a integrar o grupo que tentará conquistar uma das duas vagas para os Jogos Olímpicos.Isto porque a prova não será disputada numa data FIFA, o que significa que o Gil Vicente não é obrigado a libertar o jogador. Além disso, o próprio guarda-redes estará sensível ao pedido do clube para permanecer e ajudar a equipa, que não atravessa uma boa fase no campeonato.Refira-se que o emblema gilista aceitou libertar o jogador para a participação nos Jogos Pan-Americanos, que o Brasil viria a conquista, mas tendo em vista sobretudo uma valorização do guardião. No entanto, Andrew acabou por disputar apenas um encontro, sendo suplente nos restantes.Os trabalhos de preparação da seleção sub-23 do Brasil arrancam a 8 de janeiro e caso Andrew venha a integrar o grupo, Vítor Campelos arrisca-se a ficar sem o dono da baliza durante seis jogos.