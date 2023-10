Golos caseiros do Gil Vicente no top europeu

Com 14 remates certeiros nos jogos da 1ª Liga em Barcelos, o Gil Vicente é a segunda equipa nas primeiras 7 ligas do ranking da UEFA com mais golos em casa, apenas batida pelo Feyenoord, com 15 tentos marcados no De Kuip. Vítor Campelos já referiu esta semana que os gilistas têm faro para golo, com goleadas ao Estoril e ao Portimonense.: J.A.