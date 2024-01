José Gomes sobre Félix Correia: «Tem tudo para voltar ao topo»

Félix Correia tem sido um dos elementos mais importantes na temporada do Gil Vicente. O extremo, de 23 anos, já apontou três golos em 14 jogos. Depois de passagens pela formação de Man. City e AZ Alkmaar, o avançado está em Barcelos emprestado pela Juventus. Para o técnico José Gomes, que trabalhou com ele no Marítimo, não há dúvidas de que o dianteiro tem capacidade para regressar aos altos patamares do futebol."Eu acho que o Félix Correia tem tudo para voltar ao topo. Se continuar com a época que está a fazer, tem tudo para regressar a um clube grande. Vejo-o muito focado e a trabalhar muito para ter sucesso. É alguém ainda muito novo, mas com muitas experiências no currículo. Acho que o Félix vai dar continuidade à temporada e, com o mesmo foco e concentração, vai atingir patamares muito elevados num futuro próximo", começou por referir o- treinador, de 53 anos, frisando que não está surpreendido com os bons registos do avançado esta temporada: "A época que ele está a fazer no Gil Vicente não me surpreende de todo. É um jogador que está a ter um grande rendimento. Tem características fantásticas. É um jogador muitíssimo inteligente a ler o jogo. É forte fisicamente, muito rápido, muito capaz no drible, provoca desequilíbrios e é muito concentrado, muito focado em ajudar a equipa."Na temporada passada, os destinos de Félix Correia e José Gomes cruzaram-se no Marítimo e, apesar da temporada ter culminado com a descida do emblema madeirense à 2.ª Liga, o técnico confessa que foi um jogador que serviu a equipa."Gostei muito de trabalhar com o Félix. Quando ele chegou ao Marítimo não estava nas melhores condições físicas. Tivemos de fazer algum trabalho específico com ele. Aos poucos ele foi entrando, foi ganhando confiança e acabou por ser um jogador fundamental na equipa. Ajudou muito naquela fase final da época", confessou o treinador.No último jogo do Gil Vicente no campeonato, o técnico Vítor Campelos surpreendeu e apostou em Félix Correia na posição de ponta-de-lança e... correu bem. O avançado marcou e os gilistas venceram por 2-0."O facto de ter jogado com tanta qualidade a ponta de lança diante o Portimonense não me surpreende. O Félix, por ser tão inteligente, é capaz de jogar em muitas posições. Pode jogar no lado esquerdo ou direito do ataque, pode jogar a 10, tem inteligência para jogar a 8 e, se for preciso, joga também a lateral. É um jogador polivalente e faz-se valer da inteligência tática, aliado às outras componentes que o seu jogo tem. Fora de campo, é um bom menino", frisou José Gomes.