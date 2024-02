Vítor Campelos avançou com a estreia de Kazu no jogo com o Vizela - entrou aos 84' - e a chamada do lateral à titularidade na deslocação ao terreno do Estoril está em aberto. O reforço de inverno foi contratado à UD Oliveirense e pode agora aproveitar a exibição menos conseguida de Leonardo Buta para agarrar o lugar no lado esquerdo da defesa.