Kiko orgulhoso por voltar ao Gil Vicente

O reforço Kiko Vilas Boas, lateral de 23 anos contratado à Sanjoanense, pronunciou-se sobre o estágio em curso nos Arcos de Valdevez e admitiu a vaidade de poder estrear-se no principal patamar do nosso futebol ao serviço do emblema de Barcelos, de onde é natural.

“Joguei nos juniores do Gil Vicente, mas como precisava de jogar com regularidade optei por sair. Por vezes mais vale dar um passo atrás para depois dar dois em frente e este regresso diz que a estratégia correu bem. É um orgulho estar aqui e poder estrear-me na 1ª Liga pelo clube da minha terra ficará para sempre no meu coração”, comentou Kiko Vilas Boas, salientando que “os primeiros dias de trabalho são importantes para fortalecer laços” de modo a ajudar o Gil Vicente a “realizar uma temporada tranquila”.