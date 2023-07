Lateral-direito do Grémio dado como certo no Gil Vicente

O Gil Vicente terá assegurado a contratação de Thomas Luciano, lateral-direito do Grémio, segundo as informações veiculadas na imprensa brasileira. O defesa, de 21 anos, chegará a Portugal no próximo mês para assinar em definitivo, ficando a formação de Porto Alegre com o direito a uma percentagem de uma futura venda.Formado no Grémio, o jovem brasileiro fez a sua estreia na equipa principal apenas na presente temporada, somando oito partidas. Nas épocas anteriores, atuou sobretudo na formação sub-23 do clube.Caso se confirme a transferência, Thomas Luciano fará concorrência a Zé Carlos, lateral que esteve emprestado ao Gil Vicente nas últimas duas épocas pelo Sp. Braga, com uma passagem de seis meses pelo Ibiza, e que se prepara para assinar em definitivo pela turma de Barcelos.