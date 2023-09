Leonardo Buta e Depú juntaram-se ao plantel do Gil Vicente

Leonardo Buta e Depú já cumpriram o seu papel nas respetivas seleções e voltaram esta quarta-feira a treinar com os restantes companheiros do Gil Vicente.O internacional sub-21 por Portugal foi totalista nas duas partidas ao serviço da formação orientada por Rui Jorge, que parece partilhar da opinião de Vítor Campelos, já que o lateral também não falhou nenhum minuto no campeonato pelos gilistas, até agora.Já Depú foi convocado pela seleção angolana para o estágio desta pausa internacional em que os Palancas Negras defrontaram Madagáscar e o Irão. No entanto, o avançado não chegou a alinhar em nenhuma das partidas e pode estar a carecer de ritmo de jogo.O internacional peruano, Jesús Castillo, só deverá voltar aos trabalhos em Barcelos amanhã, devido à longa viagem desde a América do Sul. O médio jogou 19 minutos diante do Paraguai e 22' frente ao Brasil, em jogo que decorreu nesta madrugada.O Gil Vicente recebe neste domingo o Estoril, às 15h30, no Estádio Cidade de Barcelos.