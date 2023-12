Marlon pode sair em janeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Notícias oriundas do Brasil dão conta de negociações em andamento para o Sport Recife contratar Marlon ao Gil Vicente. E segundo apurou, os minhotos estão de facto disponíveis para negociar a saída o extremo brasileiro, de 26 anos, já no mercado de janeiro.Marlon tem contrato até 2026 e, a cumprir a segunda época no Gil Vicente, soma apenas 22 jogos.