Martim Neto: «Espero ganhar experiência»

O Gil Vicente oficializou ontem a contratação de Martim Neto, médio de 20 anos que chega a Barcelos a título de empréstimo do Benfica com o objetivo de se afirmar no principal escalão do nosso futebol.

"Estou muito feliz por esta nova etapa. O Gil Vicente é um clube com história e espero ajudar a equipa a fazer uma boa época", confidenciou a promessa encarnada à comunicação minhota, sem fazer segredo do plano de adquirir a maturidade que na época passada forrou a afirmação de Tomás Araújo, central do Benfica que esteve cedido aos gilista: "A ideia de crescer também foi uma das razões pelas quais vim para cá."

Opção ponderada entre o interesse manifestado pelo Moreirense e pelo Bolonha, que o médio assumiu também estar relacionada com a proximidade geográfica com Viana do Castelo, de onde é natural.

"Estar perto de casa permite-me ter mais apoio da família. Sempre os tive a meu lado e quero que continuem agora, que espero fazer muitos jogos e ganhar experiência", comentou Martim Neto, revelando-se "ansioso por começar a trabalhar e pelo início do campeonato".