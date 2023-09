Martim Neto já promete

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Martim Neto tem estado ligado aos bons momentos do Gil Vicente no campeonato. Foi titular nos dois últimos jogos e em ambos deixou indicações positivas. Contribuiu para a vitória sobre o Estoril (5-3) e fez a assistência, no Dragão, para o golo de Depú. Martim Neto está em Barcelos cedido pelo Benfica.