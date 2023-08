Martim Neto oficializado amanhã no Gil Vicente

Martim Neto vai mesmo rumar ao Gil Vicente, por empréstimo, uma possibilidade que já tinha sido adiantada por. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o acordo entre o Benfica e o emblema minhoto para a cedência do jovem está alcançado e a oficialização deverá verificar-se amanhã.O jovem, arrancou a pré-época sob as ordens de Roger Schmidt, mas o facto de não ter espaço na equipa principal fez com que ficasse decidido que seria emprestado. A prioridade passava por uma cedência a um clube português, sendo que a oportunidade de representar os gilistas, liderados por Vítor Campelos, agradou bastante ao médio. Refira-se que esta será a primeira experiência de Martim Neto no primeiro escalão do futebol português.