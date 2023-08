Maxime Rodriguez: «Vencer em Guimarães»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Maxime Dominguez foi um dos cinco debutantes do Gil Vicente na receção ao Portimonense, na jornada inaugural da Liga Betclic , e o médio suíço, de 27 anos, não escondeu a satisfação pela goleada obtida no arranque do campeonato.

"Foi uma estreia espantosa porque vencemos, marcámos muitos golos e não sofremos nenhum", comentou Maxime Dominguez sem dar grande importância à estreia no nosso principal escalão com uma assistência: "É sempre bom fazer assistências e vou procurar continuar a ajudar a equipa, mas, honestamente, o melhor foi mesmo a vitória".

Contente com a aposta que o trouxe até Portugal e com o estilo de vida em Barcelos, o criativo garante que o triunfo robusto frente aos algarvios já faz parte do passado e o plantel está determinado a dar sequência ao bom arranque na visita a Guimarães.

"O tempo de trabalho ainda é pouco, mas fui muito bem recebido e estou a gostar muito de Portugal e de viver em Barcelos, mas o próximo jogo é um dérbi e todos os dérbis são importantes, pelo que estamos concentrados no trabalho e vamos a Guimarães para lutar e tentar vencer novamente", comentou Maxime Dominguez.