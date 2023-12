Morreu Bártolo Paiva, antigo presidente do Gil Vicente

O Gil Vicente Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Bártolo Paiva, figura emblemática e respeitada do nosso clube.



Para lá de membro do corpo diretivo em vários momentos, Bártolo Paiva era o mais antigo ex-Presidente do Gil Vicente FC em vida.



Até sempre ? pic.twitter.com/wRk9StX1Dd