Murilo e a preparação para a nova época: «É importante abraçarmos quem chega»

No arranque de mais uma semana de trabalhos, o extremo Murilo, que está no clube desde 2021/22, foi o porta-voz escolhido para fazer um balanço desta primeira fase de preparação para a nova temporada. Em declarações aos meios do clube, o brasileiro afirmou que está com "uma expectativa boa" e que deseja "estar já a 100 por cento para poder fazer uma grande época pelo clube".Um dos líderes do balneário dos galos, o brasileiro garantiu que é uma de suas responsabilidades acolher os reforços contratados deste defeso. "Como um dos capitães, é muito importante abraçar quem chega o mais rápido possível. Fazer com que eles se sintam em casa para estarmos mais próximos de treinar bem e ter uma temporada muito boa", disse. Refira-se que o Gil Vicente oficializou, até o momento, três reforços: os laterais Kiko Vilas Boas e Thomas Luciano, e o guarda-redes Vinícius Dias.Murilo admitiu que as temporadas são sempre complicadas, "longas e com vários desafios", mas frisou que ao se formarem "uma verdadeira família", a equipa estará mais próxima de alcançar os objetivos do ano.O avançado, de 28 anos, vê o Gil Vicente com todas as condições para se consolidar como uma equipa de 1.ª Liga. "O Gil Vicente tem de ser sempre uma equipa de 1.ª Liga e esse vai ser sempre o nosso primeiro objetivo. Vivemos temporadas muito boas e queremos repetir, mas, obviamente, o primeiro objetivo é estar focado em conseguir a permanência", afirmou.Os gilistas estão em estágio em Arco de Valdevez sob o comando do novo treinador Vítor Campelos, sendo que o primeiro encontro oficial está marcardo para 22 de julho, na Taça da Liga, contra a UD Oliveirense, em Oliveira de Azeméis.