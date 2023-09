Murilo e o jogo mais importante pelo Gil Vicente: «O do Dragão. Foi excelente para lavar a alma»

e falou nas redes sociais da formação gilista sobre os momentos mais marcantes da sua passagem por Barcelos."Recordo-me perfeitamente do primeiro dia aqui. Senti que podia ser especial, fui bem recebido. Nunca se sabe como será a primeira vez num clube, mas tenho de agradecer a todos os meus companheiros e membros do Gil Vicente, que fizeram com que eu me sentisse em casa", disse.O jogador de 28 anos, que é um dos mais experientes no plantel gilista, ainda vincou que o jogo no Dragão, à 22.ª jornada de 2022/23, foi o mais importante no clube. "Vinha de uma lesão grave e foi excelente para lavar a alma, mesmo tendo sido de penálti", esclareceu, ao adicionar o jogo em que Pedrinho marcou, diante do Portimonense, como também ter sido um "momento carinhoso", pois o colega de equipa exibiu a camisola com o seu nome, numa altura em que estava lesionado.Por fim, Murilo reserva o jogo com o Rio Ave, na época passada, como um dos mais importantes da sua carreira, "a seguir ao primeiro golo marcado como profissional". "Vinha de outra lesão e foi muito importante pela confiança", resumiu.