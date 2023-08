Murilo sofreu uma rotura muscular num adutor, sabe Record, que deverá impedi-lo de dar o seu contributo à equipa entre três a quatro semanas. Isto no mesmo dia em que o interesse do Konyaspor, da Turquia, no avançado foi veiculado naquele país, existindo até relatos de que os primeiros contactos com os galos já terão sido estabelecidos.