O Gil Vicente confirmou, na manhã desta sexta-feira, a contratação de Maxime Dominguez, médio de 27 anos natural de Genebra, na Suíça. O contrato é válido até junho de 2026.Maxime Dominguez chega da Polónia, onde esteve no início desta época ao serviço do RKS Rakow, tendo sido utilizado no jogo da Supertaça polaca frente ao Legia Varsóvia. Nas duas épocas anteriores representou o Miedz Legnica, também da Polónia.