O diretor-desportivo Pedro Albergaria, apurou, tomou a iniciativa de deixar o Gil Vicente. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o próprio dirigente comunicou a sua decisão ao presidente, Francisco Dias da Silva, e ao treinador, Vítor Campelos, após o primeiro jogo oficial dos minhotos na presente temporada, este sábado, frente à Oliveirense, para a Taça da Liga (derrota, por 1-0). A oficialização será feita em breve.Pedro Albergaria ponderou a decisão de sair durante algum tempo, mas só ontem a comunicou e por dois motivos: primeiro para manter a equipa comprometida para o jogo da Taça da Liga e, depois, para deixar o plantel do Gil Vicente praticamente fechado, sendo que no decorrer desta semana vão chegar ao Gil Vicente os reforços em falta.Entretanto, Tiago Lenho, que deixou o Marítimo, vai regressar a Barcelos para assumir as funções de diretor-geral.