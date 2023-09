Pedro Tiba: «A justiça no futebol vale o que vale»

Pedro Tiba lamentou que o Gil Vicente não teha conseguido segurar o resultado, sofrendo o golo que deu a vitória ao FC Porto, por 2-1, nos descontos.Frustrados porque realizámos um bom jogo. Fomos obrigados a defender mais do que o pretendido, mas mesmo assim tivemos ocasiões para fazer golos. A justiça no futebol vale o que vale, mas obrigar o FC Porto a segurar o resultado junto à bandeirola de canto aos 94 minutos diz muito da postura do Gil Vicente no Dragão. Estamos a formar um bom grupo. A chegada de vários elementos de países diferentes complica, mas estamos a praticar um futebol positivo e que agrada aos nossos adeptos, apesar de que podíamos ter mais pontos. A maturidade muda-nos e procuro estar disponível para ajudar o treinador", disse o jogador do Gil Vicente.