Pedro Tiba: «Adormecemos um pouco e estando a jogar contra uma equipa de Champions...»

Titular no meio campo do Gil Vicente no empate a três diante do Sp. Braga , Pedro Tiba mostrou-se feliz pela forma como os de Barcelos se apresentaram em campo, ainda que tenha reconhecido que a equipa acabou por 'adormecer' quando se viu em vantagem por 2-0 e permitiu a resposta dos visitantes."O estado do terreno não ajudava, tornou difícil a prática de bom futebol, acabou por ser difícil para nós e para eles. Penso que fizemos um excelente jogo, mas adormecemos um pouco e estando a jogar contra uma equipa de Champions, como é o Sp. Braga, eles conseguiram dar a volta ao resultado. Na garra, com a crença que temos, conseguimos empatar o jogo. Agradecer aos adeptos que aparecem em força. É um ponto na caminhada", comentou o médio, à SportTV.Questionado sobre a dificuldade que o Gil Vicente tem sentido em segurar vantagens, Tiba não quis comparar. "São jogos diferentes. Hoje, contra uma equipa muito forte, num jogo atípico com o estado do relvado, acabaram por bater muita bola longa para os homens fortes na frente. Fizemos 70 minutos muito fortes, podíamos ter feito o 3-0 e matado o jogo. Não o fizemos e depois o Sp. Braga empurrou-nos para trás, marcou com duas bolas paradas, fez o terceiro, mas ainda conseguimos, na crença, fazer o 3-3."