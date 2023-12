Pedro Tiba: «Devíamos ter feito mais»

No final do encontro, Pedro Tiba, autor do golo do Gil Vicente, reconheceu que a equipa de Barcelos pecou ao não conseguir segurar a vantagem. "Entrámos bem no jogo, conseguimos fazer o golo. Jogámos contra uma boa equipa, que está a fazer um bom campeonato. A nossa fase não é a melhor, mas devíamos ter feito mais para conseguir outro resultado e segurar a vantagem, sentimos esse peso, inconscientemente, e acabámos por sofrer o golo, que até pode dar alguma justiça no resultado", assumiu o médio do Gil Vicente.

Já Ofori sentiu que o Moreirense perdeu dois pontos: "Vínhamos para ganhar, conseguimos um ponto. Tivemos que ir atrás do prejuízo, depois de um golo sofrido cedo, mas ainda chegámos ao empate. Criámos muito mais perigo que o Gil, o resultado não é assim tão justo."