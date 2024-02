Pedro Tiba lamenta derrota caseira: «Era uma boa oportunidade para descolar do Vizela e Chaves»

Após o Gil Vicente-Vizela (), Pedro Tiba, que cumpriu o jogo 50 pela turma gilista, referiu que a eficácia acabou por ter um peso determinante no resultado final."Não fizemos uma boa primeira parte, ao intervalo estávamos a perder, embora eles não tenham criado grandes ocasiões. Mas depois a segunda parte foi toda nossa, mesmo quando estava 11 contra 11. Criámos muitas ocasiões, com toda a certeza dominamos em todas as estatísticas, mas o futebol é eficácia e temos de também dar mérito ao adversário que colocou dez elementos quase dentro da área e soube defender bem, mas o campeonato continua", afirmou Pedro Tiba, à Sport TV, acrescentando:"Não faz mossa, mas era uma boa oportunidade a jogar em casa de descolar do Vizela e Chaves que estão nos últimos lugares. Tentámos tudo, mas não conseguimos. Agora é continuar a trabalhar que domingo temos mais um jogo."