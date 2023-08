Pedro Tiba: «Melhor do que o esperado»

O médio Pedro Tiba não escondeu o sorriso de satisfação pelo arranque de sonho, mas também foi célere a colocar água na fervura. "A nível do resultado foi melhor do que o esperado, mas a nível exibicional há que ter os pés bem assentes no chão porque ainda faltam muitas coisas e muitos jogos", comentou o criativo, assumindo que "era imperial entrar no campeonato com o pé direito".

Pelo lado dos algarvios, o brasileiro Maurício destacou a necessidade de retirar uma lição. "Trabalhámos forte justamente para não acontecer isto que sucedeu. Espero que sirva de aprendizagem para que não se volte a repetir", comentou o médio, asseverando que "é preciso reflectir em muita coisa": "Não podemos errar tanto, mas também não podemos baixar a cabeça. Foi o primeiro jogo".