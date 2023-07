Pedro Tiba: «O importante é prepararmo-nos para um início forte»

Um dos jogadores mais experientes do plantel do Gil Vicente, Pedro Tiba, falou esta sexta-feira aos meios do clube. O médio evitou comparações com as épocas anteriores no clube e destacou a importância das primeiras jornadas."Queremos e já estamos a trabalhar no duro para nos prepararmos para uma época difícil. Em comparação com a época passada, todos os anos são diferentes, épocas diferentes, equipas diferentes, campeonatos diferentes... por isso, o importante é prepararmo-nos para um início forte", afirmou.A temporada 2023/24 será a segunda do médio na formação de Barcelos. Agora, comandado por Vítor Campelos, Pedro Tiba falou sobre a adaptação ao estilo de jogo do novo treinador. "O mister tem-nos mostrado as ideias de jogo dele e nós temos, aos poucos, colocado em prática", referiu o jogador, de 34 anos, que classificou os treinos de pré-época como "intensos e cansativos, mas bons".O médio abordou a questão do centenário dos gilistas no fim desta época e demonstrou-se entusiasmado por participar nesse momento histórico. "O Gil Vicente tem uma época importante, em maio faz 100 anos e nós queremos dar um bom futebol à massa associativa e concretizar os objetivos no fim da temporada. Isso é o mais importante", concluiu.Pedro Tiba, refira-se, tem passado esta semana perto das suas origens, uma vez que é natural de Arco de Valdevez, onde a formação barcelense está a realizar sua preparação. O Gil Vicente encerra o estágio com um jogo amigável frente ao Torreense pela frente, este sábado.